تشوكويزي وإيهانتشو يقودان تشكيل نيجيريا الرسمى ضد مصر فى أمم إفريقيا

أعلن أوجوستين إيجوافوين، المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن تشكيل النسور الرسمي لمواجهة مصر في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.



مصر ضد نيجيريا



ويحتضن ملعب روميدي أدجيا بمدينة جاروا في الكاميرون مباراة مصر ونيجيريا بقيادة الحكم الجامبي الدولي، باكاري جاساما.



تشكيل نيجيريا أمام مصر



وجاء تشكيل نيجيريا الرسمي أمام مصر اليوم كتالي:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون.

الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.



موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم



يفتتح منتخب مصر، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، مشواره فى بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون بمواجهة قوية أمام نسور نيجيريا على ملعب "رومدى أدجيا" بمدينة جاروا.



مصر ضد نيجيريا



وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، وتعاهد الجهاز الفنى واللاعبون على بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتائج مميزة وإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للنجمة الافريقية الثامنة.



مصر ضد نيجيريا



وعقد كارلوس كيروش المدير الفنى محاضرات فنية مكثفة خلال الأيام الماضية، شرح خلالها مواطن القوة والضعف فى صفوف نسور نيجيريا، كما شرح طريقة اللعب التى سيعتمد عليها الفراعنة فى اللقاء، الذى يخوضه الفرانة بهدف الفوز من أجل حسم ضربة البداية وتوجيه إنذار لجميع المنافسين بأن منتخب مصر سيقاتل للفوز بالبطولة.

وطالب كيروش لاعبى المنتخب بتضييق المساحات والتأمين الدفاعى نظرا للسرعات الكبيرة التى يتميز بها لاعبو نيجيريا، كما طالب الفراعنة فى المقابل بسرعة نقل الكرة واستغلال الثغرات الدفاعية فى المنافس واستغلال أنصاف الفرص.