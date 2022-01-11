السيسي للرئيس الفلسطيني: مصر تدعم التحرك الدبلوماسي دولياً واقليمياً لاستئناف مفاوضات السلام

/671793/السيسي-للرئيس-الفلسطيني-مصر-تدعم-التحرك-الدبلوماسي-دوليا-واقليميا-لاستئناف-مفاوضات-السلام

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بشرم الشيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شدد من جانبه على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وكذلك حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دولياً واقليمياً من أجل ايجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام.

دعم القضية الفلسطينية

من جانبه؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض جهود اعادة اعمار قطاع غزة، فضلاً عن التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء علي المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثى بمشاركة الاردن الشقيق من اجل اعادة احياء عملية السلام.