وليد التمامي:إدراج قضية تغيرات المناخ على أجندة المؤتمر يؤكد أهميتها للعالم أجمع

/671786/وليد-التماميإدراج-قضية-تغيرات-المناخ-على-أجندة-المؤتمر-يؤكد-أهميتها-للعالم-أجمع

قال النائب وليد التمامي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن إدراج قضية تغيرات المناخ على أجندة المؤتمر يوكد أهمية هذه القضية للعالم أجمع، كما يؤكد علي ضرورة أن يكون لشباب العالم دور ملموس فى طرح حلول وحملات توعية لجميع شعوب العالم.

دوت الخليج

وأكد التمامي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن مصر تهتم بهذه القضية على المستوى الرئاسى والحكومى والبرلمانى، مضيفا: خاصة أن مجلس الشيوخ حرصا منه على أهمية هذه القضية طرح أول طلب مناقشة عامة فى جدول أعماله الشهر الماضى بشأن تغيرات المناخ والذى قمت بتقديمه مع 20 عضوا لرئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وليد التمامي: مصر تهتم قضية التغيرات المناخية على كافة المستويات

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: ودارات مناقشات هامة من جانب الأعضاء ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وأحيلت المناقشات إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لاستكمال النقاش وإعداد تقرير يعرض على المجلس مرة ثانية ثم يتم إحالته بعد ذلك للحكومة متضمنا توصيات مجلس الشيوخ لها.

وتابع التمامي: منتدى شباب العالم أصبح منصة حوارية هامة تتبادل بها الرؤى والأفكار ومناقشة القضايا بين شباب العالم، ولاسيما القضايا المشتركة مثل قضايا المناخ وجائحة كورونا وريادة الأعمال.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المنتدي يساعد على طرح المشكلات التي تواجه الشباب ويحاول إيجاد حلول لها، فضلا عن تدريب وتعليم الشباب على فنون القيادة والإدارة الرشيدة، مقدما الشكر للرئيس السيسي علي رعاية للمنتدي لإيمانه بقدرات وطاقات الشباب.

واستكمل التمامي: منتدى شباب العالم كما تابعنا فى نسختة الرابعة حقق حالة من الانسجام بين المشاركين، بالإضافة إلي الدمج بين أصحاب الخبرة من الكبار والشباب، وقد نرى فى المستقبل قادة دول وحكومات من شباب هذا المنتدى.

بدء فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري. تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة. كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.