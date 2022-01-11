أمم أفريقيا 2021.. استعدادات ملعب مباراة مصر ونيجيريا «صور»

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تنطلق صافرة بداية مباراة مصر ونيجيريا، في السادسة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين في أولى لقاءات المجموعة الرابعة، من منافسات نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا، على ستاد رومدي أدجيا، والتي يشهد على لقاءئ منتخب الفراعنة أمام نيجيريا، وغينيا بيساو، علن نفس الملعب.

وجاءت استعدادات ملعب رومدي أدجيا، على أتم الإستعداد قبل لقاء مصر ونيجيريا، في السادسة مساء.

تاريخ مواجهات المنتخبين

التقى منتخب مصر ونظيرة منتخب نيجيريا فى 20 مباراة، في جميع البطولات، وخاض المنتخبين 15 مباراة رسميه، بينما 5 مباريات وديات، حيث حقق الفراعنة الفوز في 7 مباريات، بينما منتخب نيجيريا في 6 مواجهات.

يخوض منتخب نيجيريا مباراته ضد نظيرة مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، مروان داود

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي.

ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.