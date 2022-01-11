/671792/التعادل-السلبي-يحسم-مباراة-الجزائر-أمام-سيراليون-فى-كأس-الأمم-الإفريقية

أنتهت أحداث مباراة منتخب الجزائر أمام نظيرة سيراليون، بنتيجة التعادل السلبي ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، في أولي مواجهات المنتخبين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تشكيل الرسمية للجزائر:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي

خط الدفاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، عبد القادر بدران، رامي بن سبعيني

خط الوسط: رياض محرز، هاريس بلقبلة، يوسف بلايلي

خط الهجوم: ياسين إبراهيمي، إسلام سليماني، سفيان فيجولي

ويشارك المنتخب الجزائري في بطولة أمم أفريقيا 2021، وهو حامل اللقب الأخير من البطولة، على حساب منتخب السنغال، والتي شهدت عليها الأراضي المصرية.

قائمة الجزائر في أمم أفريقيا 2021

حراس المرمى: مصطفى زغبة، الكسندر أوكيدجا، رايس مبولحي.

الـدفـاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، إلياس شتي، رامي بن سبعيني، رضا حلايمية، حسين بن عيادة، محمد امين توقاي، جمال بن العمري، مـهـدي تاهرات، عبد القادر بدران.

الوسط: إسماعيل بن ناصر، سفيان فغولي، آدم زرقـان، سفيان بن دبكة، هاريس بلقبلة، راميز زروقي

الهجوم: محمد الأمين عمورة، رياض محرز، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح، إسلام سليماني، فريد بولاية، سعيد بن رحمة، يوسف بلايلي، آدم وناس.

توج منتخب الجزائر بكأس العرب بعد الفوز على تونس بنتيجة 2/0 على استاد "البيت"، ضمن اللقاء النهائي من البطولة المقامه في قطر 2021.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

تستضيف دولة الكاميرون اليوم الثلاثاء، مباراة تجمع بين منتخب مصر أمام نظيرة نيجيريا، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، مروان داود

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي.

ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.