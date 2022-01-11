/671795/ادفع-1100-درهم-عشان-تشوفها-وتاكل-معاها-شروط-مقابلة-فيفي-عبده-لجمهورها

أثارت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، الجدل حولها في الساعات القليلة الماضية، منذ إعلانها عن جلسة مثيرة مع من يرغب من جماهيرها، يتبادلان من خلالها الحديث والصور، ولكن يحكم تلك الجلسة مجموعة أسعار خرافية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جلسة فيفي عبده المثيرة في ابو ظبي

وتبدأ جلسة فيفي عبده مع الجمهور من يوم السبت الموافق ٢١ من شهر يناير الجاري حتى يوم 23 من نفس الشهر.

أسعار التصوير مع فيفي عبده

وعن تفاصيل الجلسة ففي يوم السبت والأحد تستقبل فيفي عبده جمهورها لمدة ساعتين من ١١ صباحا حتى الواحدة ظهرًا في منتجع وفلل السعديات بأبو ظبي، وفرصة تصوير وغداء مقابل 1100 درهم إماراتي للشخص الواحد.

أما الفئة الذهبية، فتأتي بعد الظهر من الساعة الرابعة حتى الخامسة والنصف مساء في أيام الجمعة والسبت والأحد، والتصوير معاها بمقابل 760 درهم إماراتي للشخص الواحد.

تصريحات جريئة لفيفي عبده عن الرقص

وكانت قد صرحت فيفي عبده ببعض التصريحات الجريئة التي تبرز مدى حبها لمهنتها وإقتناعها بها، مشيرة إلى عدم تفكيرها في الإعتزال نهائيا والتوبة لأنها لا تجد أن الرقص بأمر خاطئ يحتاج للتوبة منه، ونرصد في تلك السطور أبرز هذه التصريحات:

- لو قابلت رب العالمين هقوله بحب الرقص.

- باخد الطاقة الإيجابية من الرقص

- اتعرفت على عبد الحليم في آخر أيامه وقالي بيقولوا عليكي يابت رقاصة شاطرة.

- صممت مدفني يشبه لمدفن عبد الحليم وأرفض يتكتب عليه لقب راقصة.

- عانيت كثيرًا من السحر ومنزلي مليئ بالأسحار التي تُلقى في بيتي من خلال الخادمات.

- أواظب على قراءة القرآن لتحصين نفسي قبل الخروج من المنزل.

- الحب على السوشيال ميديا مش مقياس لأنه ممكن يكون غدر وكذب.

- معنديش مانع أحب حد أصغر مني.

- بتعاكس من طوب الأرض وكل الأجيال بتحبني.

-لا افكر في اعتزال الرقص حاليًا، ومقتنع بده ولا حاجة للتوبة

-الراقصات الأجنبيات نجحن لرخص أجورهن ومفيش واحدة منهم مميزة

- أول ما نزل كاظم الساهر مصر جيه يتفرج عليا في night club.