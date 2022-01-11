مصطفى قمر يعلن عن مكان مشاهدته لمبارة مصر ونيجيريا

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دوت الخليج

مصطفى قمر بالشيخ زايد

ونشر مصطفى قمر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، فيديو يعلن عن مكان مشاهدته لمبارة منتخب مصر بكأس الامم الافريقية بأولى مبارياته قائلاً:" النهاردة أنا هتفرج على الماتش فى كافيه classic rock بالشيخ زايد.. وانا مستنيكوا".

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير

وتعرض الفنان المصري مصطفى قمر، لحادث سير مريع على طريق روض الفرج أثناء قيادته لسيارته، وأصيب على إثره بكدمات على صدره وتم نقله للمستشفى، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

فارس بلا جواز

وكشف مصطفي قمر مؤخرًا لتحضيراته جديدة للجزء الثانى من مسلسل "فارس بلا جواز"، وذلك بعد نجاح الجزء الاول من المسلسل الكوميدي.

وتدور أحداث المسلسل عندما يتعرض فارس لبعض الظروف الخارجة عن إرداته، والتي تجبره للبحث عن عروس، والمسلسل من إخراج معتز حسام، وتاليف الكاتبة فداء الشندويلي، وبطولة الفنانين مصطفي قمر، طارق عبد العزيز، وسيلمان عيد.

ويستعد الفنان مصطفى قمر، لمفاجأة الجمهور بعمل غنائي جديد من المقرر أن يطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونشر مصطفى قمر، فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ليعلن به عن أعماله القادمة، قال فيه: "يا جماعة أنا بسجل أغنية جديدة، أنا لابس نظارة الشمس علشان لسه صاحي لغاية الساعة 6 الصبح شغال، هسمعكوا حاجة حلوة أوي قريب".

مصطفى قمر يشارك في عمل سينمائى بعد غياب

وظهر الفنان مصطفى قمر لأول مرة بعد غياب عن السينما من خلال فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذي يخوض بطولته الفنان كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

مصطفى قمر يوجه الشكر للنجوم بعد حفل زفاف ابنه

وكان النجم مصطفى قمر قد وجه رسالة شكر لكل النجوم الذين حضروا حفل زفاف نجله الأكبر إياد الذى أقيم منذ فترة، ونشر مصطفى قمر صور من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب، قائلاً: "فرح إياد ابني وعروسته سارة بنتي فعلا فرحة من القلب شكرا لكل أخواتي نجوم مصر والوطن العربي الحب باين في عنيكم تسلم رجليكم اللي جابتكم.. وشكرا لتعبكم اللي لا يقدر بتمن حبكم في قلبي لا يوصف، ربنا يسعدكم عقبال عندكم جميعا وتفرحوا من قلبكم".