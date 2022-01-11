فرق طبية مجهزة لتعقيم قاعات منتدى شباب العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبعد انتهاء الجلسات، يبدأ مسؤلو التنظيم إخلاء القاعات من الحضور والمشاركين لبدء عمليات تعقيم قاعات جلسات منتدى شباب العالم بالكامل، حيث يقوم فريق مجهز تماما بعملية التعقيم داخل قاعات الجلسات وبالخارج.
ومن ضمن إجراءات الوقاية المتبعة خلال فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة هذا العام، استخدام روبوت متحرك يقوم بتعقيم القاعات من خلال الأشعة فوق البنفسجية، لقتل البكتيريا والفيروسات.
وانطلقت أمس فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة الشباب من 196 دولة من مختلف قارات العالم، فى مدينة السلام شرم الشيخ.
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