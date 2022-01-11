بيل واير يشارك بالجلسة الرئيسية جلاسكو إلى شرم الشيخ بشأن التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وأشار أنه خلال زيارته إلى أيسلندا لاحظ تغيرات مناخية مثل الحرائق والأعاصير وذوبان الجليد فى القطب الشمالى، هذا بالإضافة إلى زيارته إلى مختلف بقاع العالم التى لاحظ من خلالها الكثير من الكوارث الطبيعية التى خلّفها التغير المناخى، وهو الأمر الذى وصل إلى حد وقوع عدد كبير من الوفيات جرّاء تلك التغيرات غير المحسوبة وغير المتوقعة، والأخطر من ذلك أن تلك الكوارث تحدث كل يوم بالفعل.

وأضاف أن التغيرات تحدث بحدّة، ولكن لسوء الحظ يرى الكثيرون أن تلك الأحداث طالت البشر بعدما طالت الحيوانات والبيئة نفسها ولكن لم ينتبه لها أحد من قبل.

وفى هذا الصدد، تطرق إلى مؤتمر الأطراف (COP26) الذى فرض الكثير من الالتزامات مثل تطوير وسائل النقل والمواصلات والبنى التحتية، وأن البشرية بحاجة إلى استيعاب أنهم حاليًا يؤذون البشرية كثيرًا، لأن كوكب الأرض بدأ يتضرر وينكمش، ولذا ينبغى على البشر أن يتكاتفون معًا لإيجاد حل وتمهيد الطريق للحفاظ على الطبيعة الإيكولوجية، فهناك الكثير من البقاع التى تعانى من ارتفاع منسوب مياه البحار بالإضافة إلى ما يحدث فى القطب الشمالى.

كما أكّد على ضرورة اتخاذ الكثير من الإجراءات الطارئة لأن هناك الكثير من التكهنات والتوقعات السلبية، لدرجة أننا نرى الكثير من الأسر والعائلات تعانى من ندرة فى الحصول على اللقاحات التى تقيهم من الأمراض وعلى رأسها جائحة كوفيد-19.

وسلّط "واير" الضوء على ضرورة أن تتعلم البشرية من هذه الدروس القاسية، وأن تكون أكثر قدرة على استيعاب الأطراف المختلفة والمتناحرة.

واختتم مداخلته قائلًا : إن الطريق ما زال طويلًا، موصيًا بأن يكون لدينا القدرة على التكيف مع هذه التغيرات، وأن نتعرف على التحديات المتوقعة والوقوف على الموقف الراهن، فضلًا عن الحاجة الماسة لإجراءات وتغييرات فعلية إيجابية من خلال عمل تحالفات هامة بين الدول.

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