الأرصاد تكشف حالة الطقس من اليوم حتى الأحد المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس لمدة 5 أيام بداية من اليوم الثلاثاء 11 يناير حتى الأحد 16 يناير الجاري، متوقعة أن يسود خلال تلك الفترة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفي الليل يكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على العديد من المناطق.

تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 30% على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد 23 درجة والصغرى 11 درجة.

أما عن طقس الأربعاء

يشهد نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 30% على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 درجة والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 11 درجة.

وبالنسبة للحالة الجوية الخميس

تتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 30-40%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 8 درجات.

جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 11 درجة.

طقس الجمعة

يشهد أيضا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 30-40%، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد 17 درجة والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 10 درجة.

الحالة الجوية السبت

تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 30-40%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجة الحرارة السبت:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 16 درجة والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء 20 درجة والصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد 16 درجة والصغرى 7 درجات.