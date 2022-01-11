السيسى: رصدنا 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا رغم ظروفنا الاقتصادية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما نتحدث عن حقوق الإنسان فى مصر فهل نقبل بأى شكل من أشكال التناول؟ لا، وضعنا في مصر يجبرنا على التناول الشامل.. فيه قضايا موجودة عندنا، ولما يكون عندنا 2.5 مليون نسمة كل سنة محتاج أشغله ويعيش، قولولى أعمل ده إزاى؟، اتفق وأؤكد وداعم تماما لفكرة أن هذه النقطة تكون نقطة من نقط حقوق الإنسان.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة نموذج محاكاة جلسة حقوق الإنسان الدولى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "مصر رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا في دولة ظروفها الاقتصادية مش كويسة ، السياحة اضربت وكانت بتدر عائد 15 مليار دولار ، وقطاع النقل وقناة السويس وتأثرنا بها في إطار المحافظة على حقوق شعبنا ، ومحصلش فيه تمييز بين الموجودين عندنا إحنا مش بنقول عليهم لاجئين".
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