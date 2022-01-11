الرئيس السيسي: عندما نتحدث عن حقوق الإنسان فى مصر يجب أن يكون...

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما يتم تناول حقوق الإنسان في مصر هل أقبل أى شكل من أشكال التناول؟ لا، وضعنا في مصر يفرض علينا التناول الشامل.. فيه قضايا موجودة عندنا ، ولما يكون عندنا 2.5 مليون مواطن كل سنة محتاج أشغله ويعيش، اعمل ده ازاى؟، اتفق وأؤكد وداعم تماما لفكرة ان هذه النقطة تكون نقطة من نقط حقوق الانسان.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة نموذج محاكاة جلسة حقوق الإنسان الدولى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "مصر رصدت 100 مليار جنيه في دولة ظروفها الاقتصادية مش كويسة، السياحة اضربت وكانت بتدر عائد 15 مليار دولار، وقطاع النقل وقناة السويس وتأثرنا بها في إطار المحافظة على حقوق شعبنا، ومحصلش فيه تمييز بين الموجودين عندنا إحنا مش بنقول عليهم لاجئين".

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.