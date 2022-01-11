/671802/تعرف-على-جدول-امتحانات-الصف-الرابع-الابتدائي-بسوهاج

يتساءل اولياء الامور وطلاب الصف الرابع الابتدائي عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، و أعلنت اليوم مديرية التربية والتعليم بسوهاج، برئاسة الدكتور عربي أبوزيد ، وكيل الوزارة، ان امتحانات الصف الرابع الابتدائي تبدا فى الـ 15 من يناير الجاري وتنتهي فى الـ 20 من نفس الشهر ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستكون بالفترة الصباحية من كل، وتبدا السبت الـ 15 يناير 2022 باللغة العربية ومدتها ساعتان ونصف من الـ8 صباحا وحتى الـ 10.30 دقيقة، وفى نفس اليوم من الساعة 10.45 دقيقة وحتى 12.15 دقيقة يمتحن الطلاب فى مادة التربية الدينية.

وفي اليوم الثانى سيمتحن طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الاحد 16 يناير في مادتي العلوم، من الساعة الـ8 وحتى 9.30دقيقة فى مادة العلوم، ومن الساعة الـ 9.45 دقيقة وحتى 11.15 دقيقة فى مادة المهارات المهنية.

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الاثنين 17 يناير الامتحان في مادتي الدراسات وict، ويوم 18 يناير مادة اللغة الانجليزية، ويوم الخميس 20 يناير مادة الرياضيات، وزمنها ساعة ونصف الساعة.

بروتوكول تعاون بين الآداب والحاسبات بجامعة سوهاج

وقع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون بين كليتي الآداب والحاسبات والذكاء الاصطناعي، في كل ما يخص التعاون في البرامج الأكاديمية الجديدة الخاصة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، والدكتور النميري علام القائم بعمل عميد كلية الحاسبات، والدكتورة إيمان حماد منسق عام البروتوكول، والدكتور عبدالرحيم محمد عبدالرحيم رئيس قسم المكتبات والمعلومات، والدكتور أحمد يونس رئيس قسم الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الكليتين في البرامج الأكاديمية الجديدة الخاصة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات، إضافة إلى برامج تدريبية متخصصة تجمع بين علوم الحاسبات وعلوم المكتبات والمعلومات، وكذلك نص البروتوكول على تبادل أعضاء هيئة التدريس بما يعود بالنفع على العملية التعليمية في مجملها.

ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان حماد، أن تفعيل البروتوكول بدأ منذ التوقيع عليه وغير محدد المدة، لافتة إلى أنه يعطي فرصة كبيرة لتطوير علوم المكتبات وعلوم الذكاء الاصطناعي، موجهة شكر للدكتور مصطفى عبدالخالق لتقديمه الدعم لجميع مراحل تنفيذ "البروتوكول" منذ أن كان فكرة وحتى ظهر إلى النور.