اندلاع حريق هائل بمحلج قطن بالغربية

اندلع، منذ قليل، حريق هائل في محلج قطن بطريق قرية كوم مهنا التابعة لمركز كفرالزيات، بمحافظة الغربية، دون خسائر بشرية.

دوت الخليج

وفور نشوب الحريق دفعت قوات الحماية المدنية بنحو 5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، وتُجرى حاليًا عمليات التبريد والإخماد، ولم ينتج عن الحريق أيّة إصابات.

الأدلة الجنائية تعاين حريق الغريبة :

وتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بشونة قطن بطريق قرية كوم مهنا التابعة لمركز كفرالزيات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتبين اندلاع النيران والتهامها مئات من قناطير القطن الموجودة بالشونة، وهو ما ساهم فى سرعة انتشار النيران والتسبب فى القضاء على محتوياتها، وجارٍ حاليا إخماد النيران وعمليات التبريد بالمياه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق، وتحديد أسبابه والقيمة النهائية للخسائر والتلفيات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

هذا وحاول الأهالي التعامل مع الحريق وإخماد ألسنة اللهب بسكب كميات من كبيرة من المياه والأتربة وإبعاد السيارات المتواجدة بالقرب منه، وذلك لحين وصول سيارات المطافي التابعة لقوات الحماية المدنية، وهو ما ساهم في عدم وقوع أيّة خسائر بشرية.