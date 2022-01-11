/671808/مؤسسة-روسية-تعلن-عن-اطلاق عدة-مركبات-شحن-نحو-المحطة-الفضائية-بـ-2022

قامت مؤسسة روس كوسموس الروسية، بالاعلان عن نيتها إطلاق عدة مركبات شحن نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2022.

دوت الخليج

وسترسل مؤسسة "إينيرجيا" الروسية التابعة لروس كوسموس قريبا دفعة من الخبراء التابعين لها إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان للتحضير لعملية إطلاق مركبة Progress MS- 19 نحو المحطة الفضائية الدولية، إذ يفترض أن تطلق المركبة نحو المحطة في 15 فبراير القادم، وذلك وفقا لما نقلته RT.

دوت الخليج يقدم معلومات عن أيفون 14

تزايد خلال الساعات الأخيرة، حالات البحث على محرك البحث جوجل، عن مواصفات وأسعار النسخة الجديدة من هواتف أيفون، وهو أيفون 14، المنتظر طرحه فى الأسواق بداية شهر سبتمبر القادم.

ويأتى تزايد البحث عن هاتف أيفون 14، على الرغم من مرور فترة قليلة على طرح الشركة لهاتفiphone13 pro Max.

دوت الخليج

رصد، المعلومات المتداولة عن هاتف أبل الجديد أيفون 14 برو، المنتظر طرحه خلال شهر سبتمبر القادم، وتشير المعلومات الى ان أيفون 14 الجديد سيكون له تصميم حيث ان الشاشة ستكون على شكل "ثقب"، بدلاً من الشاشة النوتش الموجودة فى النسخ القديمة، مع تحسين الكاميرات بالاضافة الى امكانية توصيل يو اس بي، وعودة نظام Touch ID.

مميزات أيفون 14

وبحسب المعلومات المتداولة عن هاتف أيفون 14، يتميز بوجود كاميرا أساسية تصل دقتها لـ 48 ميجا بيكسل، بدلاً من الكاميرات الحالية التى تصل دقتها الى 12 ميجا بيكسل.

وتقدم شركة اَبل مميزات أخرى فى أيفون 14، حيث قررت الشركة ان تكون الكاميرات المقدمة فى ايفون 14، كاميرات واسعة بعدسات wise.

وعن القدرة التخزينية لـ ايفون 14، قررت شركة اَبل ان يكون ايفون 14 بسعة تخزينية تصل الى 2 تيرابايت، ويأتي ذلك من خلال تقنية تخزين جديدة تطلق عليها الخلية رباعية المستوي.

سعر تليفون أيفون 14

وعن سعر أيفون 14، لم تصدر أى معلومات عن شركة اَبل فى هذه الجزئية، الا ان المؤشرات تقول ان سعر ايفون14 سيبدأ من 800 دولار الى 1000 دولار بالنسبة لـ ايفون 14 برو ماكاس.