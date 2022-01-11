/671809/عضو-مجلس-النواب-يكرم-فريق-مدرسة-فقط-الثانوية-بـ-3-آلاف-جنيه

كرم مصطفي محمود مصطفي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة بندر ومركز قنا فريق مدرسة " قفط " الثانوية المشتركة الحاصل علي المركز الأول علي مستوي المحافظة في مسابقة أوائل الطلبة ومنحهم جائزة مالية قدرها 3 آلاف جنيه تشجيعا لهم علي مواصلة التفوق والحصول علي المستوي الأول علي مستوي الجمهورية.

عضو مجلس النواب يكرم فريق مدرسة فقط الثانوية بـ 3 آلاف جنيه وأعلن عضو مجلس النواب عن موافقة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الدكتور صبري خالد علي إعداد برنامج تعليمي مكثف لمدارس المحافظة التي ستمثلها في التصفيات النهائية علي مستوي الجمهورية يهدف إلي تقويتهم وإعدادهم إعدادا جيدا لخوض منافسات التصفيات علي مستوي الجمهورية . ومن جانبه قال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا عمرو طارق السباعي علي أنه سيتم تكريم جميع الفرق الفائزة في مسابقة أوائل الطلبة علي مستوي المحافظة والمشرفين في احتفالية كبري بحضور كوكبة من القيادات التنفيذية والحزبية والشعبية وأعلن " السباعي " عن تنظيم يوم لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في مختلف مراكز المحافظة لجميع الفرق الفائزة لتعريفهم بتلك المشروعات وحجم الإنجاز فيها فضلا عن تنظيم يوم آخر تحت شعار " يوم الإنسانية " لغرس القيم الاجتماعية و تنمية المحبة والإيثار والعطاء في نفوس الطلاب بزيارة مؤسسات الأيتام والمستشفيات ودور المسنين .

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