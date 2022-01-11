/671810/أكرم-حسنى-يحتفل-بنجاح-أغنية-أيتن-عامر-بناقص

دوت الخليج

أكرم حسنى عبر الانستجرام

ونشر أكرم حسنى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" فيديو راقص عبر خاصية "أستوري" أثناء كواليس مسلسله الجديد " مكتوب عليها".

مسلسل مكتوب عليها

ويعد مسلسل "مكتوب عليا" بطولة ريم مصطفى وأكرم حسني وعمرو عبد الجليل، أيتن عامر، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

أكرم حسني وهيفاء وهبي يتألقان بأغنية لو كنت

وتصدرت أغنية "لو كنت" الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًةو إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج "لو كنت" عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية "لو كنت" التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

مسلسل رجالة البيت

وكان قد قدم أكرم حسنى بصحبة أحمد فهمى مسلسل " رجالة البيت" بموسم رمضان 2020، والتى كانت تحكى قصته عن إينتقال كلا من تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، وفي نفس الوقت خوض العديد من التحديات والمواقف بالغة الصعوبة.

والمسلسل من تاليف الكاتب أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، وبطولة الفنانين أكرم حسنى، أحمد فهمى، بيومى فؤاد، دينا محسن، لطفى لبيب، أيتن عامر.

ايتن عامر تشارك باول تجربة غنائية

وطرحت أيتن عامرأغنيتها الجديدة التى حملت عنوان " بناقص"، والاغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد ابراهيم، انتاج لايف ستايلز ستوديوز.

كلمات أغنية بناقص لايتن عامر

هنتكلم و نحكي فى ايه

ولا نصعب يا قلبي عليه

عملنا كتير عشان نرضيه

و مبيرضاش

حبيبنا ازاي ده كله كلام

و غدره اهو بان مع الأيام

من الاخر نقوله سلام

منستناش

بناقص يلا ما علينا

طلعت ملكش خير فينا

بألف سلامة فاض بينا

نهايته خلاص

يا ريتنا نفضها سيرة

خلاص شيلتني الليلة

و بكرة هردها كبيرة

قصاد الناس