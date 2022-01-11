/671812/الوزير-والداودي-يتفقدان -مسار-ونقاط-القطار-الكهربائي-السريع-في-قنا

يختصر المسافة 3ساعات..

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع ( أكتوبر /الأقصر / اسوان ) والذي يبلغ طوله 925 كم والذي يقطع المسافة من القاهرة حتي قنا "600 كيلومتر " في ثلاث ساعات فقط ، كما تم معاينة نقطة عبور المسار أعلى نهر النيل بجوار خط سكة حديد قنا ابوطرطور، كما عاين الوزير ومحافظ قنا موقع ورشة العمرة الجسيمة والمحطة التبادلية للخطين الثاني (السادس من أكتوبر /اسوان) والثالث (سفاجا الغردقة/ قنا /الأقصر) وذلك بمحافظة قنا

وأوضح وزير النقل والمواصلات خلال جولته انه سيتم مراعاة إنشاء المحطات فى المناطق كثيفة السكان ومناطق التقاطعات مع محاور النيل ، لخدمة سكان محافظات الصعيد لافتاً إلى أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعةو أن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذه الخط من المقرر أن تصل إلى 19 قطارًا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 37 قطارًا بسرعة 160 كم /س، و 27 قطارًا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد مضيفاً ان الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة

وأضاف الوزير ان الفترة القادمة ستشهد توقيع عقد هذا الخط بالإضافة الى خط سفاجا الغردقة/ قنا /الأقصر مع شركة سيمنز العالمية ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال 1825 كم منها 1165 كم لخطي الصعيد وذلك بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10آلاف كم مشيراً الى أن خطوط القطارات السريعة تعمل بالكهرباء لتقليل الوقت واختصار كبير لزمن الرحلات والحفاظ علي البيئة وستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر

ومن جانبه قال محافظ قنا أن هذا المشروع العملاق يعتبر بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومي العملاق كونه أحد شرايين التنمية الذي يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة لدفع عجلة الاستثمار بمحافظات الصعيد .