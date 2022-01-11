/671814/النائب-وليد-التمامي-يشارك-فى-جلسة-من-جلاسكو-لشرم-الشيخ-لمواجهة-التغيرات-المناخية-بمنتدي-الشباب

شارك النائب وليد التمامي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، فى اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، فى الجلسة النقاشية «من جلاسكو إلى شرم الشيخ» لمواجهة التغيرات المناخية بحضور الرئيس السيسي.

دوت الخليج

منتدي شباب العالم

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

حيث يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.