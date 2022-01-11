/671815/رئيس-الشيوخ-ينعي--وفاة-رئيس-البرلمان-الأوروبي

نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، دافيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي و السياسي الإيطالي المخضرم الذي رحل عن دنيانا اليوم.

دوت الخليج

وقدم رئيس مجلس الشيوخ، عزائه للبرلمان الأوروبي و إلاتحاد الأوروبي والشعب الإيطالي الصديق ومعبراً عن تقديره لمسيرة(ساسولي) الاعلامية الحافلة ومثمناً رئاسته المميزة للبرلمان الأوروبي.

وفاة رئيس البرلمان الأوروبي بعد صراع مع المرض

وكان قد توفى صباح اليوم، رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، عن عمر يناهز 65 عامًا، داخل أحد المستشفيات الإيطالية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وقال المتحدث باسم البرلمان الأوروبي، روبرتو كويللو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إن موعد ومكان تشييع جثمان الرئيس الراحل للبرمان سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، موضحًا أن "ساسولي" كان يعاني، قبل وفاته، من الإصابة بمرض سرطان الدم، وأصيب بالتهاب رئوي في ديسمبر الماضي دخل على المركز المرجعي للأورام في أفيانو بإيطاليا، وهو ما أبعده عن البرلمان لأسابيع متواصلة.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل جلسة لانتخاب رئيس جديد خلفًا لـ"ساسولي".

من هو دافيد ساسولي

هذا ودخل "ساسولي" المعترك السياسي من بوابة الإعلام إذ كان مذيعًا لنشرات الأخبار التلفزيونية في بلده، وفي 2019 انتخب رئيسًا للبرلمان الأوروبي لولاية مدتها عامان ونصف العام، أي نصف مدة الولاية التشريعية التي تستمر خمس سنوات.

وكان "ساسولي" عضوًا في "تحالف الاجتماعيين والديمقراطيين التقدمي"، ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان الأوروبي بعد حزب الشعب الأوروبي.