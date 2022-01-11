نيجيريا تسجل الهدف في شباك مصر بكأس أمم أفريقيا «فيديو»

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تمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيطرت نيجيريا على معظم مجريات اللقاء منذ بدايتها حتى جاء الهدف الأول في الدقيقة 30.

🎥⚽️ هدف نيجيريا الاول



pic.twitter.com/qim7OVoG01 — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) January 11, 2022

تقام بعد قليل مباراة مصر ونيجيريا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بالكاميرون 2021.

وأعلن مدرب منتخب نيجيريا عن التشكيلة الرسمية التي تواجه مصر في تمام السادسة مساء بمدينة جاروا الكاميرونية.

وفيما يلي تشكيل نيجيريا الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

خط الدفاع: أولا أينا، وليام تروست إيكونج، زيدو سانوسي، كينيث أوميرو

خط الوسط: ولفريد نديدي، جو أريبو، كيليتشي إيهيناتشو

خط الهجوم: موسيس سيمون، صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي

تشكيل منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا

تستضيف دولة الكاميرون اليوم الثلاثاء، مباراة تجمع بين منتخب مصر أمام نظيرة نيجيريا، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

تاريخ مواجهات المنتخبين

التقى منتخب مصر ونظيرة منتخب نيجيريا فى 20 مباراة، في جميع البطولات، وخاض المنتخبين 15 مباراة رسميه، بينما 5 مباريات وديات، حيث حقق الفراعنة الفوز في 7 مباريات، بينما منتخب نيجيريا في 6 مواجهات.

القنوات الناقلة

يخوض منتخب نيجيريا مباراته ضد نظيرة مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، مروان داود

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي.

ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.