/671817/2511-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-في-دولة-الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن إجراء 292,415 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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‌‎حيث ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جنسيات مختلفة، حيث أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 790,698 حالة.

‌‎كما وزارة الصحة الاماراتية عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات في الدولة 2,177 حالة.

مستشار الرئيس يحذر من متحور أوميكرون:«يعدي 14 شخص»

هذا وتحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، عن أعراض متحور اوميكرون قائلا انه ليس أصعب من المتحورات الأخرى، ولكنه يتفوق في كونه معدي بشكل كبير.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مضيفا:" قد يكون مصاب الأنفلونزا الواحد يعدي شخصين، ومصاب كورونا يعدي عدد 4، أما أوميكرون يعدي أكثر من 14 شخصا، وهو ما يفسر وجود أرقام فلكية في أعداد الاصابات.

مستشار الرئيس لشئون الصحة: إقبال المواطنين على أخذ اللقاح جيد

وأكد تاج الدين على ان عدد الجرعات الخاصة بلقاحات كورونا التي جاءت مصر يبلغ عددها 121.2 مليون جرعة حتى 26 ديسمبر، منوها أن إقبال المواطنين على أخذ اللقاح جيد مقارنة بالمرحلة الأولى، والدليل على ذلك الوصول إلى رقم 600 ألف.

متابعة دقيقة لعدد الإصابات اليومية

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن لقاح فيروس كورونا مثل تطعيم الانفلونزا الموسمية، حيث أنه يعمل من 6 إلى 9 أشهر، لذلك يتم اعطاء الجرعة التنشيطية كل 6 أشهر، كما انه يوجد متابعة دقيقة لعدد الإصابات اليومية.

مسشار الرئيس لشئون الصحة يكشف عن امكانية وصول الدولة المصرية لعدد صفر اصابات

وعن وصول الدوةل المصرية إلى رقم صفر إصابات، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن هذا الأمر صعب الوصول إليه، خلال الفترة المقبلة، وهذا الأامر لا ينطبق على الدولة المصرية فقط، بل لدول العالم أجمع.