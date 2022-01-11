/671825/كأس-أمم-أفريقيا-نهاية-الشوط-الأول-بتقدم-نيجيريا-على-مصر-فيديو

أنتهى الشوط الأول بين مصر ونيجيريا بتقدم الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات الشوط، ولم يؤدي اللاعبين المكستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي، في غياب تام لمدافعي منتخب مصر.

🎥 لقطة اصابة اكرم توفيق واستبداله #مصر_نيجيريا



pic.twitter.com/YfLQdwgRKe — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) January 11, 2022

أكرم توفيق يغادر مباراة مصر ونيجيريا مصاباً ومشاركة محمد عبد المنعم

وأصيب أكرم توفيق لاعب منتخب مصر، خلال مباراة نيجيريا في الدقيقة 7 في بداية اللقاء.

وجائت إصابة أكرم توفيق في الركبة بشكل قوي، بعدما تدخل معه لاعب منتخب نيجيريا بقوة، وتاتي الإصابة أشتباه في الرباط الصليبي بعد خبطة في الركبة قوية.

ودخل محمد عبد المنعم بدلاً منه، ليشارك في اللقاء بالدقيقة 8، بعدم لم يستطيع أكرم توفيق استكمال اللقاء.

تشكيل مصر أمام نيجيريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، أحمد حجازي، محمود الونش ، أكرم توفيق

خط الوسط: محمد النني ، محمود حسن تريزيجيه ، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح ، مصطفى محمد ، عمر مرموش

وفيما يلي تشكيل نيجيريا الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

خط الدفاع: أولا أينا، وليام تروست إيكونج، زيدو سانوسي، كينيث أوميرو

خط الوسط: ولفريد نديدي، جو أريبو، كيليتشي إيهيناتشو

خط الهجوم: موسيس سيمون، صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي

وجاء بدلاء مصر على النحو التالي:

محمد صبحي

محمود جاد

محمد عبد المنعم

عمر كمال

إمام عاشور

محمد شريف

رمضان صبحي

أيمن أشرف

مهند لاشين

عبد الله السعيد

محمود علاء

أحمد سيد زيزو

مصر ضد نيجريا

التقى منتخب مصر ونظيرة منتخب نيجيريا فى 20 مباراة، في جميع البطولات، وخاض المنتخبين 15 مباراة رسميه، بينما 5 مباريات وديات، حيث حقق الفراعنة الفوز في 7 مباريات، بينما منتخب نيجيريا في 6 مواجهات