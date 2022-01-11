المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمى: الوضع فى مصر يبعث بالأمل للمنطقة

جدة - نرمين السيد - وحضر اللقاء "برافين اجوارال"، المدير القطرى للبرنامج، وعدد من ممثلى مكتب البرنامج بمصر.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بمشاركة المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة والوفد المرافق لها، فى منتدى شباب العالم، مشيدا بالتعاون القائم بين مصر والبرنامج.

من جانبها، تقدمت "كورين فلتشر"، المديرة الإقليمية للبرنامج بالتهنئة لمصر على نجاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، واستعرضت رؤية البرنامج لحالة الأمن الغذائى وسوء التغذية التى تشهدها منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا فى ظل تفاقم الصراعات، وتغير المناخ، وتفشى جائحة كورونا، لافتة إلى أن كل ذلك ساهم فى تضاعف أعداد المعرضين لخطر المجاعات، وتزايدت مخاطر نقص الغذاء، فى دول لم يسبق لها التعرض لذلك.

وأشارت إلى أن الوضع الحالى يزيد من مخاوف برنامج الأغذية العالمى من وقوف المزيد على حافة المجاعة، ومع ذلك، فقد أكدت أن الوضع فى مصر يبعث بالأمل للمنطقة فى ظل ما تتبناه الدولة المصرية من نهج تنموى شامل، والدور المحورى الذى يمكن أن تلعبه مصر لدعم قضايا الأمن الغذائى وتقليل مخاطر المجاعات فى المنطقة.

وثمنت المديرة الإقليمية ما قامت به مصر فى مسار التنمية، والتى ركزت فيه على دعم الإنسان نفسه من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" و"سكن كريم"، وهو الأمر الذى عزز بشكل خاص علاقات التعاون بين مصر والبرنامج، وعظم الاستفادة من إمكانات وخبرات الطرفين لتبنى شراكات تكاملية شاملة تعزز بعضها البعض، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ على زيادة دخل صغار الفلاحين، والمرأة، وارتفاع قيد الأطفال بالمدارس.

وأضافت أن مصر لديها الكثير لتقدمه لدول المنطقة، من خلال مشاركة تجاربها الناجحة فى دعم تحقيق الأمن الغذائى، خاصة وأنها تحتضن "مركز الأقصر للابتكار وتبادل المعرفة" الذى دشنه البرنامج بالأقصر، لافتة فى هذا الصدد الى إمكانية العمل على دعمه ليكون منصة إقليمية لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات لتحقيق الأمن الغذائى ومعالجة سوء التغذية بدول المنطقة.

من جانبه، أشار "برافين اجوارال"، المدير القطرى للبرنامج، إلى أنه يقع على عاتق البرنامج توفير أشكال الدعم الممكن للحكومة المصرية، لاسيما فى ضوء ما اكتسبه مكتب برنامج الأغذية العالمى فى القاهرة من خبرة كبيرة خلال السنوات الماضية من عمله، لافتا إلى أن المكتب يعكف على دراسة آليات لتعزيز مشاركة الشباب، وتوسيع استخدامات التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز قدرة المجتمعات على التعامل بشكل أفضل مع الأزمات والتعافى منها.

وأضاف أن البرنامج يعمل حاليا على دعم التنمية الريفية فى 100 قرية مصرية، ويسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع الحكومة لتشمل 500 قرية، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفا أنه فى سبيل تحقيق التنمية الريفية فإن المكتب قام ببناء شراكات مع البنك المركزى وعدد من البنوك المصرية، لدعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى ودعم صغار الفلاحين، ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديا واجتماعيا.

وتقدم المدير القطرى بالتهنئة لمصر على جهودها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى أسفرت عن استضافتها المرتقبة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، معربا عن تطلع المكتب لتقديم كافة سبل الدعم الممكن، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة الخاصة بالأمن الغذائى والتغذية والتغير المناخى.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، على اتفاقه فى الرأى مع مسئولى برنامج الأغذية العالمى، بشأن مخاوف البرنامج من المخاطر التى تهدد الأمن الغذائى بالمنطقة، لاسيما وأن هناك دولا لم يكن من المتصور تعرضها لأزمات نقص الغذاء، مؤكدا موقف مصر الثابت من دعم أشقائها فى المنطقة لتجاوز هذه المحن، وحرصها على دعم أية مبادرات من شأنها مساندة الدول التى تعانى نقص الغذاء، وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية لها.

ورحب رئيس الوزراء، بالتعاون مع البرنامج فى دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتا إلى أنه التقى بالعديد من ممثلى الهيئات والمنظمات الدولية وشركاء التنمية لدعوتهم للمشاركة فى هذا البرنامج التنموى غير المسبوق، والذى يستهدف تحسين حياة ما يزيد على نصف سكان مصر.

كما رحب برغبة البرنامج فى التوسع فى برنامج دعم التنمية الريفية لتشمل 500 قرية، مؤكدا استعداد الحكومة لتوفير كافة سبل الدعم الممكن، وداعيا مكتب البرنامج بالقاهرة لإعداد تصور مقترح لسبل تحقيق ذلك، تمهيدا لمناقشته والعمل على تنفيذه.