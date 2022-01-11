السفير أسامة شلتوت يؤكد أهمية العمل لإبراز خصوصية العلاقة بين مصر والكويت

جدة - نرمين السيد - وقال سفير مصر بالكويت خلال زيارته اليوم الثلاثاء، مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات بمدينة الكويت يرافقة ندى رفعت سكرتير ثالث السفارة ولقائه بالمؤسس والرئيس التنفيذى للمركز عبد العزيز العنجرى، ونائبه يوسف الغصين، أن زيارة اليوم جاءت لبحث آفاق التعاون مع المركز وآليات تنفيذه، مؤكدًا الثقة بالمركز ومهنية القائمين عليه، مشيرًا إلى أنه تم أيضا بحث التطورات الحالية محلياً فى عدد من الموضوعات المختلفة، بالإضافة إلى عرض وتقييم مقومات التكامل والتقارب بين مصر والكويت.

من جهته، أعرب العنجرى عن عميق تقديره لهذا اللقاء قائلا: "تشرفنا باستقبال السفير المصرى بالكويت، كما أود أن أعرب عن سعادتى لاهتمامه بمركزنا، وأشكره على إبدائه الرغبة بأن نكون طرفا داعما لتحقيق المزيد من الأهداف المشتركة التى يسعى كلا البلدين لتحقيقها وبما يتماشى مع الرغبة بالتنمية المستدامة فى ظل تحولات المنطقة.

يشار إلى أنه تم تأسيس مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات كمركز كويتى خاص ومستقل فى 2019، ليكون منصة حوار فعالة، تشجع على إبداء وجهات النظر المختلفة، من خلال طرح موضوعات حيوية ذات أهمية، ومناقشتها من خلال الندوات وورش العمل، بالإضافة إلى إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة، بمشاركة نخب فاعلة فى الدوائر السياسية والثقافية والعلمية والأدبية حول العالم.