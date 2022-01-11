ممثل الأمم المتحدة: نشكر الرئيس السيسى على تقديم لقاحات كورونا للاجئين بمصر

جدة - نرمين السيد - قال مارتين بابلو ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر، إن دول العالم تواجه تحديات كبيرة وهو قضية اللاجئين وحقوقهم، ويقدر عدد اللاجئين فى مختلف دول العالم بنحو 83 مليون شخص، وبعد جائحة كورونا أغلقت 168 دولة حدودها ما بين إغلاق كلى أو جزئى، وواجه اللاجئون مشكلة كبيرة خاصة الذين لا يحملون أوراق رسمية، مما منعهم من الحصول على اللقاح لمواجهة فيروس كورونا، كما فقد الآلاف من اللاجئين وظائفهم بسبب الإجراءات الاحترازية وحالة الإغلاق التى شهدتها مختلف دول العالم وقتها ولم يجد اللاجئين من يساعدهم للتغلب على هذه الظروف الاستثنائية التى شهدها العالم، على سبيل المثال أن دولة مثل لبنان رفضت تقديم اللقاحات اللاجئين بدون وجود أوراق رسمية لديهم.





وأضاف خلال جلسة السلم والأمن العالمى ما بعد الجائحة التى أدارها الإعلامى أحمد الطاهرى فى منتدى شباب العالم، أننا نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وافق على تقديم اللقاحات للحماية من خطورة فيروس كورونا بدون تفرقة، وتحملت الحكومة المصرية المسئولية كاملة ومصر تقدم الخدمات الكاملة والأساسية للاجئين. وأشار إلى موجة كورونا ساهمت فى إغلاق المدارس مما أصبح عائق أمام تعليم أبناء اللاجئين، ونحن الآن يجب أن نضع استراتيجية موحده للتعامل فى قضايا اللاجئين بعد إنتهاء أزمة كورونا.

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