السكة الحديد تحذر الركاب من استقلال القطارات دون كمامة بسبب «أوميكرون»

حذرت هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، من استقلال عربات القطارات ودخول المحطات بدون ارتداء الكمامات الطبية، بسبب ظهور متحور أوميكرون، موضحة أنه سيتم توقيع غرامات فورية على المخالفين لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وواصلت السكة الحديد، من تشديداتها على مداخل المحطات لمنع دخول أي راكب لا يرتدى الكمامة الطبية، بسبب ظهور أوميكرون، علاوة على القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات وعربات القطارات وتغريمهم 50 جنيها بشكل فورى من قبل شرطة النقل والمواصلات بالمحطات، وتحرير محضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الغرامة الفورية، موضحة أن جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بصفة يومية قبل انطلاق ساعات التشغيل.

وتوفر هيئة السكة الحديد كمامات طبية بشبابيك التذاكر بالمحطات لبيعها للجمهور المسافر حال طلب الراكب الحصول على كمامة، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، مع استمرارها في التنبيه على الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بضرورة ارتداء الكمامات خلال التواجد بالمحطات أو أثناء استقلال عربات القطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.