انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو زوجة وائل الإبراشي زوجي توفي بسبب خطأ طبي ونقابة الأطباء تطالب بالتحقق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أثارت زوجة الإعلامي الشهير وائل الإبراشي الجدل في الأوساط الإعلامية بعد تصريحاتها والتي اتهمت خلالها الأطباء بأنهم السبب الرئيسي لوفاة زوجها وأن كورونا بريئة تماما من موت الإبراشي ووصفت بعض الأطباء بالقتلة وأنهم ليسوا أطباء وأنه يوجد بعض الأطباء الذين يهمهم النقود أكثر من صحة الناس وقد أكدت علي التعامل الإحترافي من بعض الأطباء ودورهم في تحسن حالة الفقيد لكن الأخطاء السابقة أدت للوفاة مما خلق حالة من الجدل حول الموضوع بين محبي المذيع الراحل وما هو السبب الحقيقي لوفاته داعيين الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة للتعرف والوقوف علي الأسباب التي أدت إلي وفاة الإعلامي الراحل.

نقابة الأطباء تعلق علي فيديو زوجة وائل الإبراشي

دعت نقابة الأطباء المصرية إلي عمل تحقيق شامل حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي ودعا زوجته إلي تقديم جميع التقارير الطبية الخاصة به للنائب العام لمعرفة الحقيقة كما أكدت النقابة علي رفضها الكامل للاتهامات التي وجهت للأطباء بدون دليل وقالت أن نقابة الأطباء تتفهم الوضع الصعب والحزن لزوجة الراحل لكنها أكدت أن الهجوم علي الأطباء في ظل الدور الكبير الذي يقومون به في ظل تفشي كورونا وتقديمهم التضحيات تؤدي إلي الإساءة لمهنة الطب في مصر وهجره الأطباء.

رابط الفيديو

https://www.facebook.com/watch/?v=452968519605891

تصريحات الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي وأسباب الوفاة

اكد الدكتور مجدي عبد الحميد استشاري الجراحات العامة بمستشفي الشيخ زايد والقائم بمعالجة الإعلامي وائل الإبراشي في مداخلة مع الإعلامي سيد علي أن سبب الوفاة هو حدوث تليف في الرئة بنسبة تصل إلي حوالي 60% وأن الإعلامي الراحل قد دخل مستشفي الشيخ زايد بعد تدهور الحالة الصحية له حيث أنه كان يعالج منزليا بواسطة طبيبه الخاص وبعد أن ساءت حالته الصحية توجه إلي مستشفي الشيخ زايد واتبعت المستشفي البروتوكول العلاجي وظهر تحسن علي المريض وتم خروجه من المستشفي علي قناع اكسجين ليكمل علاجه في المنزل بسبب تدهور حالته النفسية بسبب الشائعات حول وفاته.

وبسؤال الطبيب حول حدوث خطأ طبي أكد أن المستشفي قد نفذ البروتوكول العلاجي الخاص بكورونا وقد تحسنت حالة الإعلامي وائل الإبراشي فور دخولة إلي المستشفي ولكن حالتة كانت متأخرة عند الدخول ومن الوارد أن يكون هناك خطأ بسيط في التعامل مع حالته قبل الدخول للمستشفي وعلاجه علي أن المرض ليس كورونا ولكن في الوقت الحالي لا يوجد ما يدعو إلي اعتبار وجود خطأ طبي أدي إلي الوفاة.

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