/671824/تحرك-برلماني-لإنشاء-عيادات-نفسية-متخصصة-في-علاج-الإدمان

تقدمت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بمقترح إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك لإنشاء أكبر عدد من مستشفيات الصحة النفسية، أو تخصيص قسم بكافة المستشفيات الحكومية، للصحة النفسية وعلاج الإدمان؛ تيسيرًا على من يرغب في العلاج والتعافي من الإدمان وتقليل قوائم الانتظار.

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وقالت النائبة إحسان شوقي، إن نقص مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، سيؤدي بالضرورة إلى طول قوائم الانتظار، وصعوبة تلقي العلاج علمًا بأنه على سبيل المثال لا الحصر لا يوجد بكافة محافظات الصعيد سوى مستشفى بالمنيا وأخرى بأسيوط، مخصصتان للصحة النفسية وعلاج الإدمان كما أن مستشفى المعمورة بالإسكندرية تقوم بخدمة أهالي الإسكندرية والبحيرة ومطروح بالكامل.

نائبة تطال بتطبيق قرار الموظف المتعاطي للمخدرات :

وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال مقترحها، أنه على الدولة أن تسعى نحو القضاء على ظاهرة الإدمان بعدة خطوات، ومن أهمها تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021 بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، فضلًا عن توجيهات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بأن الموظف الذى سيتقدم للعلاج لن يتم مساءلته خلال فترة العلاج كما سيتم معالجته بسرية تامة، فإن الأمر يتطلب إنشاء عدد أكبر من مستشفيات الصحة النفسية.

وزيرة التضامن تدعو مرضى الإدمان للتواصل مع الخطن الساخن :

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد جددت الدعوة لمرضى الإدمان للتقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان، مؤكدة أن كل الخدمات العلاجية تقدم مجانًا وفي سرية تامة، حتى بعد التطبيق الفعلي للقانون، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف إلى مقر عمله، وخضوعه للتحليل