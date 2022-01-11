/671829/إحسان-شوقى-من-منتدى-الشباب-مصر-تحرص-عى-التحول-للاقتصاد-الاخضر-للحفاظ-على-الكوكب-من الكوراث-البيئية

أشادت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ظل مواجهة العالم لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وبمشاركة وفود من 196 دولة حول العالم.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

وأكدت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، على حرص مصر والقيادة السياسية على ضرورة التواصل مع دول العالم لحل مشكلة المناخ ، فضلا عن تقليل الانبعاثات والتحول للاقتصاد الاخضر للحفاظ على الكوكب من الكوراث البيئية.

منتدى شباب العالم

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.