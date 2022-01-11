/671830/رئيس-محلية-النواب-مصر-اعتمدت-على-التواصل-الفكري-والمهني-مع-كافة-الدول-لتحسين-العلاقات

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن، أن الدولة المصرية اختلف شكلها عن قبل، مشير إلى أنه يجب على المعارض قبل المؤيد أن يفتخر بدولته وكافة مؤسساتها، والتي يوجد بينها تناغم كبير.

دوت الخليج

وتابع السجيني خلال مداخلة هاتفية له على قناة أكسترا نيوز، أن الدولة المصرية اعتمدت على مجموعة من السياسات أهمها التواصل الفكري والمهني وذلك مع اكثر من دولة، حيث شهدت العلاقات مع القارة الأفريقية وأميريكا والألمان تطور كبير .

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن انعكاس كل هذه العلاقات نراها في منتدى شباب العالم الان .

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي قال خلال مشاركته فى جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بمنتدى شباب العالم، أن قضية أزمة كورونا أصابت العالم، لم تعطي فرصة للدول التعامل معها إلا من خلال قيود.

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته:" الانسان هو المخلوق الوحيد على الارض اللي ممكن يدمر وممكن كمان يصلح، منوها إلى تجربة مصر خلال السنوات الماضية لمواجهة التغيرات المناخية.

الرئيس السيسي: خطر التغيرات المناخية سيتم مجابهته

وأضاف الرئيس السيسي:" نيورويك والولايات المتحدة كان حجم روث مخلفات الخيول بها تصل إلى 5 أدوار والتي تسببت في مقتل الاف البشر، ولكن كان بداية التحرك لحل الامر صناعة السيارات".

واكمل الرئيس السيسي:" لازم تتأكدو أن الخطر سيتم مواجهته والتعامل معه، من خلال تكاتف الجميع، مضيفا:: اتصور انه يوجد مئات الملايين في العالم يستخدمون السيارات، ولكن من خلال التحول للسيارات الكهربائية والغاز، سيكون هناك فرصة لتقليل الانبعاثات".

مشروعات الطرق استهدفت الحفاظ على البيئة

وتابع :" احنا اتحركنا في مصر بشأن صناعة السيارات الكهربائية من خلال إقامة شراكة لصناعة السيارت الكهربائية في مصر من خلال، إضافة إلى مبادرات إحلال سيارت الغاز".

وتابع:" كما ذكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيكون هناك انتاج أول سيارة كهربائية في 2023، ولكن الجميع يعلم أن تكلفتها باهظة ".

واوضح الرئيس السيسي أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث أيضا عن البحيرات التي كانت بها نسب كبيرة من التلوث، والتي تم العمل على تطهيرها من أجل الاستفادة منها كطاقة اقتصادية كبرى إضافة إلى مشروع حياة كريمة التي غيرت حياة 60 مليون.

ونوه الرئيس السيسي أن تكلفة عمليات تبطين الترع بلغت 80 مليار جنيه، وهو ما وفر فرص عمل للشباب، إضافة إلى عمليات الاصلاح التي نجمت عنها.

وأوضح الرئيس السيسي :" الناس شافت اننا كنا مبالغين في تطوير عمليات الطرق، ولكن ذلك كان له هذدف أيضا للمحافظة على البيئة وتقليل حجم الانبعاثات التي تنجم عن تكدس السيارات".

انباعثات الدولة من الكربون لا تذكر

وأشار الرئيس السيسي أن انباعثات الدولة المصرية من الكربون، لا تذكر ولكن على الرغم من ذلك كان هناك تحركات سريعة من أجل محجابهة التغيرات المناخية وذلك من خلال ارادة كبيرة.

وتضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.