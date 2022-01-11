/671831/النيابة-العامة-تحقق-في-تعد-على-مريض-بمركز-طبي-غير-مرخص

تحققق النيابة العامة في واقعة تعدي على مريض بمركز طبي غير مرخص ـ حيث كانت إدارة البيـان بمكتـب النائب العام قـد رصدت في مطلع الشهر الجاري بمواقع التواصـل الاجتمـاعـي تـداول مقطع مصـور داخـل مـركـز طـبي يتعـدى فـيـه عـضـو طـاقـم طـبي بالضرب على مريض مقيـد بسرير.

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فأمـر النـائـب الـعـام بسرعـة اتخاذ إجـراءات التحقيـق، وقـد تـزامـن ذلـك مـع ورود محـضر باتخاذ لجنـة بـإدارة العـلاج الحـر إجـراءات غـلـق مـركـز طـبي - جـوار قسم شرطـة الطالبيـة- لإدارتـه بـدون ترخيص، وضبـط أدويـة بـه مشـتبه في عـدم ترخيصهـا.

النيابة العامة تحقق في تعد على مريض بمركز طبي غير مرخص

وقد توصلت تحقيقات النيابة العامـة إلى أن المركـز الـطـبي الذي تم التقاط المقطع المصـور بـه هـو ذاتـه الذي أغلقتـه لجنـة إدارة العلاج الحـر، وذلـك ممـا أسـفرت عنـه معاينتهـا للمـركـز، وسـؤال أعضاء اللجنـة الـتي اتخذت إجراءات الغلـق، بعـد عرض المقطع المصـور عليهـم.

واستمعت النيابة العامـة لأقـوال ممرض بالمركـز فـشـهد بتصويـره المقطـع المتـداول في السـادس مـن شـهر يونيـة المـاضي لاعتراضـه على تعـدي طبيـب بالمركـز - على حـد قـوله- على مريـض به غير مكتمـل الـوعي لإسكات صيحاتـه، وذلـك بعـد أن قـيـده بالسرير، موضحًـا أنـه صـور المقطع لتقديمـه لمـديـر المركـز، كما استمعت النيابـة العامـة كـذلـك لمحاسـب بالمركـز أكـد ذات الروايـة.

هـذا، وتستكمل النيابة العامـة إجـراءات التحقيق لتحديد هوية المتهـم والمريض المجني عليـه في الواقعة.

الخصم لــ 4 معلمين ببني سويف بينهم معلمة سجلت فيديو لزميلتها

وقررت النيابة الإدارية ببنى سويف خصم أجر ثلاثة أيام من راتب 3 معلمين بمدارس إدارة الفشن التعليمية، لقيامهم بإعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون والتعليمات والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

كما قررت النيابة الإدارية ببني سويف، خصم 5 أيام من راتب معلمة بمدرسة بإحدى مراكز المحافظة، بعد اتهام المعلمة لأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة باتهامات على خلاف الحقيقة وسجلت فيديو يتضمن هذه الاتهامات واذاعته على مواقع التواصل الاجتماعي بدون دليل مما تسبب في أضرار معنوية لهم ولأسرهم.

كما أمرت النيابة بحفظ ما نسب إلى المعلمة مؤقتًا لعدم كفاية الأدلة بقيامها بتسجيل المكالمات لأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وتصوير مقاطع فيديو لهم على هاتفها الخاص دون علمهم أو استئذانهم خلال العام الدراسي 2020، 2021 بالمخالفة للتعليمات وحفظه مؤقتًا لعدم كفاية الأدلة.

كما تضمن قرار النيابة الإدارية بالفشن حفظ التحقيقات لـ15 من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة لما نسب إليهم من اتهامات لعدم صحتها بعد متابعة النيابة الإدارية لها من خلال التحقيقات.