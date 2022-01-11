/671832/أحمد-فهمى-يهاجم-منتخب-مصر-بسبب-الأداء-السيء-مش-هنشوف-خير-غير-بمدرب-مصري

علق الفنان أحمد فهمى عن الأداء السيئ المقدم من منتخب مصر أثناء مباراته مع منتخب نيجيريا بكأس الأمم الافريقية.

دوت الخليج

أحمد فهمى ينتقد منتخب مصر

وكتب أحمد فهمى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "محدش يحرق دمه.. منتخب مصر مش ايشوف خير غير مع مدرب مصري.. بنضيع وقت على الفاضي".

منتخب مصر يتأخر بفرق هدف على نيجيريا

أنتهى الشوط الأول بين مصر ونيجيريا بتقدم الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات الشوط، ولم يؤدي اللاعبين المكستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي، في غياب تام لمدافعي منتخب مصر.

أكرم توفيق يغادر مباراة مصر ونيجيريا مصاباً ومشاركة محمد عبد المنعم

وأصيب أكرم توفيق لاعب منتخب مصر، خلال مباراة نيجيريا في الدقيقة 7 في بداية اللقاء.

وجائت إصابة أكرم توفيق في الركبة بشكل قوي، بعدما تدخل معه لاعب منتخب نيجيريا بقوة، وتاتي الإصابة أشتباه في الرباط الصليبي بعد خبطة في الركبة قوية.

ودخل محمد عبد المنعم بدلاً منه، ليشارك في اللقاء بالدقيقة 8، بعدم لم يستطيع أكرم توفيق استكمال اللقاء.

تشكيل مصر أمام نيجيريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، أحمد حجازي، محمود الونش ، أكرم توفيق

خط الوسط: محمد النني ، محمود حسن تريزيجيه ، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح ، مصطفى محمد ، عمر مرموش

وفيما يلي تشكيل نيجيريا الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

خط الدفاع: أولا أينا، وليام تروست إيكونج، زيدو سانوسي، كينيث أوميرو

خط الوسط: ولفريد نديدي، جو أريبو، كيليتشي إيهيناتشو

خط الهجوم: موسيس سيمون، صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي

التقى منتخب مصر ونظيرة منتخب نيجيريا فى 20 مباراة، في جميع البطولات، وخاض المنتخبين 15 مباراة رسميه، بينما 5 مباريات وديات، حيث حقق الفراعنة الفوز في 7 مباريات، بينما منتخب نيجيريا في 6 مواجهات