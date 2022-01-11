/671833/أحمد-بدوي-الرئيس-السيسي-بعث-رسائل-اطمئنان-للشعب-بشأن-التغيرات-المناخية

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بفعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، لافتا إلى أن الورش التي عقدت علي هامش المنتدي كان لها أهمية كبري.

دوت الخليج

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية له علي قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة حياة كريمة لم تراها ولم تتخيل القري المصرية أن تشهدها نتيجة التهميش والمعاناة التي ظلت لسنوات داخل هذه القري، لكن القيادة السياسية نجحت في تحويل هذا الحلم إلي الحقيقة حيث شهدت القري كافة الخدمات من بناء مسكن وتطوير البنية التحتية والوحدات الصحية وتوصيل المياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات.

أحمد بدوي: الدولة اتخذت إجراءات عدة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي أن المبادرة لاقت استحسان كبير من جانب دول العالم، مشيدا بأداء وحديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلال جلسة «من جلاسكو لشرم الشيخ» لمواجهة التغيرات المناخية.

وتابع بدوي: الدولة اتخذت إجراءات عدة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، والرئيس السيسي بعث رسائل اطمنئان للشعب المصري عند حديثه عن هذه القضية، مؤكدا أن تصريحات الرئيس السيسي عن التغير المناخي كانت واضحة.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة أثرت علي اللجنة تأثير كبير، مضيفا: حياة كريمة عملت علي تحسين مستوي معيشة المواطن ليس فقط من خلال توفير الخدمات الأساسية لكنها تطرقت أيضا إلي شبكة الألياف الضوئية التي تحسن من خدمات الإنترنت في القري.

منتدى شباب العالم

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما شهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.