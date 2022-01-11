/671835/عضو-التنسيقية-من-منتدي-الشباب-النسخة-الرابعة-تؤكد-اهتمام-القيادة-السياسية-بتأهيل-وتنمية-قدرات-الشباب-فى-الجمهورية-الجديدة

قال الدكتور حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ وبحضور الرئيس السيسي، ووفود من 196 دولة على مستوى العالم، أضاف لمكانة مصر على الساحة الدولية والأقليمية، مؤكدا أن مصر والقيادة السياسية تؤمن بالشباب وضرورة تأهيلهم وتنمية قدراتهم بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إن منتدي شباب العالم أصبح منصة حوار عالمية ومنبرا دوليا للشباب، لافتة إلى اعتماد الامم المتحدة للمنتدى كمنصة دولية لتعزيز دور الشباب في المجتمع المصري والدولي والاقليمي.

وأوضح حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن منتدى شباب العالم يساهم فى اندماج الشباب في القضايا ذات الشأن الدولي، والخروج بتوصيات من شألنها حل هذه القضايا التي تشغل الرأي العام الدولي والاقليمي.

اجندة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

هذا وتضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.