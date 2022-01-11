/671837/حسام-الخولي-تنظيم-النسخة-الرابعة-من-منتدى-الشباب-يعكس-رؤية-وثقة--دول-العالم-لمصر-فى-ظل-الجائحة

أشادت النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ، بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ظل مواجهة العالم لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وبمشاركة وفود من 196 دولة حول العالم.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

وأكد النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، فى مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن تنوع جنسيات الوفود الاجنبية المشاركة فى المنتدى فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، يعكس رؤية دول العالم لقدرة الدولة المصرية على التنظيم والإدارة وتعكس ثقة الوفود المشاركة.

وأوضح النائب حسام الخولي أن الدولة المصرية تعمل وفق منظومة عمل واضحة لعقود طوبلة، لافتا إلى خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 و 2050، والتي تسير فى اتجاه ومنظومة وخطة واحدة، فى اطار استراتيجية متكاملة وفكر واضح فى التعامل مع المشروعات القومية الجديد كشبكة الطرق الجديدة.

وأضاف رئيس برلمانية حزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن التحسن الاقتصادي يعود على المواطن فى الخدمات المقدمة فى التعليم والصحة وغيرها من المجالات المختلفة، مشددا على ضرورة إيجاد حل جذري للقضاء والسيطرة على مشكلة الزيادة السكانية.

فعاليات منتدي شباب العالم اليوم

هذا وتضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.