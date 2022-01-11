فؤاد المهندس عملاق الكوميديا.. كيف تسبب في إنهاء حياة زوجته و «أم أولاده» وما الذي عَجل بوفاته؟

/671805/فؤاد-المهندس-عملاق-الكوميديا-كيف-تسبب-في-إنهاء-حياة-زوجته-و-أم-أولاده-وما-الذي-عجل-بوفاته

الأستاذ، أحد أشهر نجوم الكوميديا فى تاريخ السينما والمسرح، شكل مدرسة كوميدية مستقلة فى الضحك الراقى، فهو ساحر الارتجال وعملاق الكوميديا فؤاد المهندس، الذي عاني كثيرًا في حياته من تأنيب الضمير وكانت لوفاته أسباب صادمة.

ويرصد دوت الخليج كيف تسبب الأستاذ فؤاد المهندس في مرض ووفاة زوجته والأسباب التي عجلت برحيله.

زواج فؤاد المهندس من شويكار ينهي حياة زوجته الأولى

كان اللقاء الأول بين فؤاد المهندس وشويكار، على خشبة المسرح عام 1963، وبترشيح من القدير عبد المنعم مدبولي، وقفت شويكار أمام المهندس للمرة الأولى، شابة جميلة في مقتبل العمر الذي بلغت حينها منه 25 عامًا، أرملة فقدت زوجها ووالد ابنتها الوحيدة، بعد عامين فقط من زواجهما.

في البداية رفض فؤاد المهندس مشاركة شويكار له في المسرحية قائلا عنها "دي دلوعة ومبتعرفش تتكلم ولا تتفق طريقتها مع حدود الشخصية في الرواية"، ثم وافق بعد عجزه عن إيجاد ممثلة بديلة.

فؤاد المهندس يطلب الزواج من شويكار

وجه فؤاد المهندس إلى شويكار، بعد لقائهما الأول مباشرة، وأثناء تقديم عروض مسرحية «أنا وهو وهي» عام 1963 سؤال «تتجوزيني يا بسكوتة؟»، لترد عليه بدلالها المعروف مقابلة طلبه بالإيجاب.

زواج فؤاد المهندس وشويكار

وبعد انتهاء تصوير آخر مشاهد فيلمهما «هارب من الزواج» عام 1964، والذي أُغلق على مشهد زفاف زكي صابر وإلهام، انطلق الثنائي من فورهما إلى المأذون الذي زوجهما بملابس العمل الرسمية.

فؤاد المهندس يخبر زوجته الأولى بزواجه من شويكار

تحدث الفنان فؤاد المهندس، في تصريحات تليفزيونية سابقة له، عن زواجه بشويكار وكيف علمت زوجته أم أولاده بهذا الخبر، قائلا: «ذهبت لكي أأخذ أم أولادي من الإسكندرية، وأثناء سيرنا في الطريق، أخبرتها أني تزوجت من شويكار».

صدمة زوجة فؤاد المهندس بخبر زواجه

وفي حديثه عن رد فعل زوجته أم أولاده، قال فؤاد المهندس «كانت رد فعلها طبيعي، وسكتت خالص، وحسيت إنها بتعيط، ولكنها لم تتحدث معي في وقتها»، لافتا إلى عدم رغبته في استكمال الحديث عن هذا الموضوع، قائلًا: «لا أريد أن أسترسل في هذه الحكاية، بسبب ما يقال أن السبب وراء مرضها ووفاتها هو زواجي بشويكار».

علاقة فؤاد المهندس بزوجته الأولى بعد علمها بخبر زواجه الثاني

وعن علاقته بزوجته أم أولاده بعد زواجه بشويكار قال: «ظليت أراعيها حتى توفت إلى رحمة الله تعالى، كانت سيدة عظيمة، وطيبة جدًا، وكانت علاقتي معها ودودة حتى في آخر أيام حياتها».

أسباب عجلت بوفاة فؤاد المهندس

أما عن وفاة الأستاذ، فعجلتها أربعة أسباب أولهما، الحريق الذى التهم غرفته وضاعت كل مقتنياته فى هذا الحريق، والذي كان سببه ماس كهربائى بسبب التكييف، والتهم الحريق كل شىء فى الغرفة، كالجوائز وشهادات التقدير والنقود والملابس وصوره النادرة وكتبه وسيناريوهات أفلامه وسرير الخديوى إسماعيل الذى حصل عليه فى مزاد عام 1969، وكان هذا الحريق هو السبب الأقوى الذى عجل بموته إذ أثر تأثيرًا سلبيا على نفسيته.

حريق غرفته وضياع ذكرياته

الأستاذ كان متواجدًا فى الغرفة أثناء الحريق، جالسًا على سريره لا يستطيع الحركة لأنه كان فى آخر أيامه، رأت زوجة نجله الدخان خارج من الشقة فهرعت إلى أعلى برفقة الجيران للحاق بالأستاذ.

دخول نجله السجن

أما السبب الثاني، فكان دخول نجله السجن بسبب خلافات قضائية مع البنوك، والذي استمر سجنه حتى وفاة الأستاذ، فاستقبل الخبر داخل الزنزانة فى تمام الساعة التاسعة صباحا، بعد وفاة والده بساعتين.

وسمح له حبيب العادلى وزير الداخلية فى هذا التوقت بأن يخرج لحضور الجنازة والعزاء.

رحيل أصدقائه عبد المنعم مدبولي وسناء يونس

بينما كان السبب الثالث والرابع هما رحيل صديقه الفنان عبد المنعم مدبولى، ووفاة تلميذته الفنانة سناء يونس.