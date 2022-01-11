وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان مسار ونقاط القطار الكهربائى السريع

وأكد الوزير، خلال جولته التفقدية، التى رافقه خلالها محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم مراعاة إنشاء المحطات فى المناطق كثيفة السكان ومناطق التقاطعات مع محاور النيل لخدمة سكان محافظات الصعيد.
وأوضح أن السرعة التصميمية للشبكة تبلغ 250 كم/س، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/س، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/س، وقطارات نقل البضائع 120 كم/س، مشيرا إلى أن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذه الخط من المقرر أن تصل إلى 19 قطارا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 37 قطارًا بسرعة 160 كم/س، بالإضافة إلى 27 قطارًا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد.
وأضاف أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل مع تقديم خدمة متميزة، منوها بأن الفترة القادمة ستشهد توقيع عقد هذا الخط، بالإضافة إلى خط (سفاجا/ الغردقة/ قنا/ الأقصر) مع شركة "سيمنز" العالمية ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع.
وبين الوزير أن شبكة القطار الكهربائى السريع مكونة من 3 خطوط رئيسية، بإجمالى أطوال 1825 كم، منها 1165 كم لخطى الصعيد، وذلك بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10 آلاف كم، لافتا إلى أن خطوط القطارات السريعة تعمل بالكهرباء لتقليل الوقت واختصار كبير لزمن الرحلات والحفاظ على البيئة، وستمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل المواصلات بمصر.
ومن جهته، قال محافظ قنا "إن هذا المشروع العملاق يعتبر بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر"، مشددا على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومى العملاق كونه أحد شرايين التنمية الذى يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة، فضلا عن المساهمة فى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، وتسهيل حركة المواطنين، وتنشيط حركة التجارة لدفع عجلة الاستثمار بمحافظات الصعيد.
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