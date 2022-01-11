/671838/كأس-أمم-أفريقيا-منتخب-مصر-يسقط-أمام-نيجيريا-بهدف-فيديو

انتهت مباراة منتخب أمام أمام نيجريا بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات الشوط، ولم يؤدي اللاعبين المكستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

🎥 لقطة اصابة اكرم توفيق واستبداله #مصر_نيجيريا



https://t.co/YfLQdwgRKe — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) January 11, 2022

وفي الشوط الثاني أجرى منتخب مصر عدة تغييرات بدخول رمضان صبحي وأحمد سيد زيزو بدلاً من مصطفى محمد وتريزيجيه، وبين شوطي المباراة خرج أحمد فتوح للإصابة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

ولم يتغير الوضع كثيراً، وحاول المنتخب النيجيري في تسجيل الهدف الثاني، في غياب تام للاعبي منتخب مصر في الشق الهجومي، وحاول الفراعنة في أخر 10 دقائق من اللقاء أن يحرزوا التعادل على فترات، ولكن ليس بالقوة المطلوبة.

تشكيل مصر أمام نيجيريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، أحمد حجازي، محمود الونش ، أكرم توفيق

خط الوسط: محمد النني ، محمود حسن تريزيجيه ، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح ، مصطفى محمد ، عمر مرموش

دكة بدلاء منتخب مصر

محمد صبحي

محمود جاد

محمد عبد المنعم

عمر كمال

إمام عاشور

محمد شريف

رمضان صبحي

أيمن أشرف

مهند لاشين

عبد الله السعيد

محمود علاء

أحمد سيد زيزو

وفيما يلي تشكيل نيجيريا الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

خط الدفاع: أولا أينا، وليام تروست إيكونج، زيدو سانوسي، كينيث أوميرو

خط الوسط: ولفريد نديدي، جو أريبو، كيليتشي إيهيناتشو

خط الهجوم: موسيس سيمون، صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي

أكرم توفيق يغادر مباراة مصر ونيجيريا مصاباً ومشاركة محمد عبد المنعم

وأصيب أكرم توفيق لاعب منتخب مصر، خلال مباراة نيجيريا في الدقيقة 7 في بداية اللقاء.

وجائت إصابة أكرم توفيق في الركبة بشكل قوي، بعدما تدخل معه لاعب منتخب نيجيريا بقوة، وتاتي الإصابة أشتباه في الرباط الصليبي بعد خبطة في الركبة قوية.

ودخل محمد عبد المنعم بدلاً منه، ليشارك في اللقاء بالدقيقة 8، بعدم لم يستطيع أكرم توفيق استكمال اللقاء.