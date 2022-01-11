/671839/ملخص-مباريات-الدوري-السعودي-اليوم-الثلاثاء-عمر-السومة-يعود-بالأهلي-أمام-الفيصلي

شهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، على مبارياتين، في غاية الأهمية في البطولة لتحديد المراكز المتقدمة للبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتصدر الاتحاد السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 35 نقطة، من أصل 15 مباراة.

نتيجة مباراة الهلال والطائي

حقق نادي الهلال السعودي، الفوز على غريمة المحلي، فريق الطائي، بنتيجة أربع أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

افتتح جانج هيون سون في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وأكد موسى ماريجا، بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشر من عمر اللقاء.

وسجل مدالله العليان الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الرابعة والخمسون، واختتم موسى ماريجا بالهدف الرابع والثاني له في المباراة، في الدقيقة الـ 71 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يحتل المركز الرابع، برصيد 27 نقطة، من أصل 15 مباراة، فيما يحتل الطائي المركز التاسع، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 19 نقطة.

نتيجة مباراة الفيصلي والأهلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الفيصلي والأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

افتتح الفريق الفيصلي نتيجة المباراة في الدقيقة العاشرة، عن طريق هشام فايق، وأكد جيليرمي أوجستو، بالهدف الخامس والخمسون من عمر المباراة.

عاد فريق الاهلي في نتيجة المباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع، من الشوط الأول، عن طريق عمر السومة، والذي أكد بالثاني في الدقيقة الـ 81 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل يحتل الأهلي المركز الثالث عشر، برصيد 16 نقطة، من أصل 16 مباراة، ويحتل الفيصلي المركز الرابع عشر، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 16 نقطة، من أصل 15 مباراة.