/671842/كارلوس-كيروش-لا-داعي-للقلق-سوف-نتأهل-للدور-القادم-في-كأس-أمم-أفريقيا

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن أداء اللاعبين في الشوط الأول كان غير جيداً عكس ما حدث في عمر الشوط الثاني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي إن سبورتس" "لم نقدم الأداء الجيد في الشوط الأول وعاد لنا الأداء مع مرور الوقت، وسنحاول تحسين الأوضاع في الفترة المقبلة".

وزاد "سوف نتأهل للدور القادم ولا يوجد أي قلق في ذلك ومباراة اليوم للنسيان، ومازال لدينا مبارتي السودان وغينيا بيساو".

واختتم "القادم سيكون افضل لمنتخب مصر في الأدوار القادمة ولدينا المزيد لنقدمة في الفترة المقبلة".

كأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر يسقط أمام نيجيريا بهدف «فيديو»

انتهت مباراة منتخب أمام أمام نيجريا بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات الشوط، ولم يؤدي اللاعبين المكستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

كارلوس كيروش

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

🎥 لقطة اصابة اكرم توفيق واستبداله #مصر_نيجيريا



https://t.co/YfLQdwgRKe — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) January 11, 2022

وفي الشوط الثاني أجرى منتخب مصر عدة تغييرات بدخول رمضان صبحي وأحمد سيد زيزو بدلاً من مصطفى محمد وتريزيجيه، وبين شوطي المباراة خرج أحمد فتوح للإصابة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

ولم يتغير الوضع كثيراً، وحاول المنتخب النيجيري في تسجيل الهدف الثاني، في غياب تام للاعبي منتخب مصر في الشق الهجومي، وحاول الفراعنة في أخر 10 دقائق من اللقاء أن يحرزوا التعادل على فترات، ولكن ليس بالقوة المطلوبة.

تشكيل مصر أمام نيجيريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، أحمد حجازي، محمود الونش ، أكرم توفيق

خط الوسط: محمد النني ، محمود حسن تريزيجيه ، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح ، مصطفى محمد ، عمر مرموش

دكة بدلاء منتخب مصر

محمد صبحي

محمود جاد

محمد عبد المنعم

عمر كمال

إمام عاشور

محمد شريف

رمضان صبحي

أيمن أشرف

مهند لاشين

عبد الله السعيد

محمود علاء

أحمد سيد زيزو