/671843/النائب-علاء-عبدالنبي--منتدي-الشباب- بعث-رسالة-للعالم-بأن-مصر-بلد-الأمان-والاستقرار

قال النائب علاء عبدالنبي ، إن منتدي شباب العالم ، بعث رسالة للعالم أجمع ان مصر بلد الأمن والامان والاستقرار ، مؤكدا ان القيادة السياسية تولي الشباب المصري اهتماما غير مسبوق .

دوت الخليج

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ، أن منتدي شباب العالم في النسخة الرابعة أصبح له تأثير قوي ويؤكد ان مصر دولة تعرف قيمة الشباب وتحرص علي إعطائهم الفرصة بأن يكونوا قادة المستقبـل.

النائب علاء عبدالنبي : منتدي الشباب بعث رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمان والاستقرار

وأشاد عبدالنبي بدور وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فى تأمين فعاليات منتدى شباب العالم، وقدرة مؤسسات الدولة فى تطبيق اجراءات وقائية على أعلى مستوى، لحماية المشاركين فى الفعاليات من فيروس كورونا.

وأكد أن المنتدى سيساهم بشكل كبير فى الترويج السياحى للمقاصد السياحية الشاطئية والتاريخية، للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والحضارة المصرية العريقة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى ظل الفرص الاستثمارية الهائلة بالمشروعات الكبرى.