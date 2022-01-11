"صراع على الميراث".. قصة أبناء شعبان عبد الرحيم وطردهم لشقيقهم الأصغر من المنزل

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صرح عدوية نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، على تفاصيل جديدة عن أزمته مع اخواته، حيث تم طرده من المنزل.

دوت الخليج

نجل شعبان عبد الرحيم يرسل رسالة لخواته

وقال عدوية شعبان عبد الرحيم، عبر موقع لصناعة المحتوى " تيك توك" قائلا: "أنا تعبان أوي.. تعبت خلاص، الأخ اللي يمشي أخوه من البيت عشان خاطر الفلوس، يبقى أصله مش جدع، وأنا خلاص عملت لأخويا بلوك من قلبي مش التليفون بس، وأنا أخوك الصغير، وبقولك مش مرضي باللي حصل.. أنا مش عاوز فلوس خلاص".

وتابع عدوية: "أقسم بالله لو الفلوس اللي هتيجي من حاجة أبويا 10 مليون جنيه، أنا مش عاوز منهم جنيه، ولو أنتم هتبقوا مرضيين خلاص، اعملوا كده".

وأضاف نجل شعبان عبد الرحيم، "أنا مش حمل كل شوية مشاكل والمواضيع دي.. اعملوا معروف أنا مش فاضي.. عاوز أشوف شغلي، مش عاوز يبقى فيه قلق على الفاضي".

وفاة شعبان عبد الرحيم

وأعلن المتحدث إعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية المصرية، وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم وافته المنية عام 2019، عن عمر يناهز 62 عاما في مستشفى المعادي العسكري جنوبي القاهرة.

شعبان عبد الرحيم وصراع مع المرض

لكن شعبان عبدالرحيم كان يعاني عادة من ضيق في التنفس، وقد كاد أن يموت قبل أن ينقذه أبناؤه بالإسراع إلى المستشفى وحجزه في العناية المركزة عدة أيام.

وكان صرح شعبان عبد الرحيم حينها قائلا "الطبيب منعني من الغناء في الأفراح الشعبية بسبب الدخان لأنى أعانى من انسداد في الرئة".

كما يعاني شعبان عبدالرحيم أيضا من مشاكل في القلب، لكنها لم تكن خطيرة، فضلا عن أنه لم يكن يعاني من وجود مشاكل في أعصاب قدمه، وكانت تظهر عليه خلالغنائه لفترات طويلة على المسرح.

وكانت نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة نعوا رحيل الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم والذي توفى قبل ساعات بمستشفي المعادي .

وقالت النقابة في بيان اعلامي أن الاسرة الفنية فقدت واحد من أهم مطربي الفن الشعبي وواحد من أطيبهم علي الاطلاق.

وأشار البيان إلي أن هاني شاكر أصدر تعليماته بسرعة إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن من خلال موظفي النقابة وتسهيل كافة الاجراءات.

شعبان عبد الرحيم بموسم الرياض

يذكر إن شعبان عبد الرحيم شارك في حفل غنائي في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، حيث ظهر وهو يغني وهو جالس على كرسي متحرك، بسبب كسر في قدمه.

واشتهر عبد الرحيم بأغاني موجهة يهاجم فيها أنظمة وجماعات ومؤسسات إعلامية، آخرها قناة الجزيرة القطرية، واغنية " انا بكره اسرائيل" والتى قام بإصدارها أثناء مطلع القرن الجديد.