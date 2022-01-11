/671846/وزير-الرياضة-السابق-عندنا-لاعب-أصبح-واحد-من-أحسن-لاعبين-العالم

علق خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، على أحداف مباراة مصر ونيجيريا، في لقاء الجولة الأولى من نهائيات أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق منتخب نيجيريا الفوز على المنتخب الوطني، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة الأولى من منافسات دوري المجموعات، ببطولة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ونشر عبد العزيز على صفحتة الشخصية على تطبيق "فيسبوك"، وقال: "الحمد لله عندنا لاعب مصرى أصبح واحد من أحسن ٣ لاعبين فى العالم وهو يلعب كجناح أيمن" .

واختتم: "‏لكن فى المنتخب إكتشفنا أنه من الأفضل أن يلعب فى مركز آخر".

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

انتهت مباراة منتخب أمام أمام نيجريا بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات الشوط، ولم يؤدي اللاعبين المكستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وفي الشوط الثاني أجرى منتخب مصر عدة تغييرات بدخول رمضان صبحي وأحمد سيد زيزو بدلاً من مصطفى محمد وتريزيجيه، وبين شوطي المباراة خرج أحمد فتوح للإصابة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

ولم يتغير الوضع كثيراً، وحاول المنتخب النيجيري في تسجيل الهدف الثاني، في غياب تام للاعبي منتخب مصر في الشق الهجومي، وحاول الفراعنة في أخر 10 دقائق من اللقاء أن يحرزوا التعادل على فترات، ولكن ليس بالقوة المطلوبة.

تشكيل مصر أمام نيجيريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، أحمد حجازي، محمود الونش ، أكرم توفيق

خط الوسط: محمد النني ، محمود حسن تريزيجيه ، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح ، مصطفى محمد ، عمر مرموش

دكة بدلاء منتخب مصر

محمد صبحي

محمود جاد

محمد عبد المنعم

عمر كمال

إمام عاشور

محمد شريف

رمضان صبحي

أيمن أشرف

مهند لاشين

عبد الله السعيد

محمود علاء

أحمد سيد زيزو