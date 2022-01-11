/671848/محمد-صلاح-كارلوس-كيروش-عامل-زي-الشريك-المخالف-وبيعاند-الشعب-المصري-فقط

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش عامل زي الشريك المخالف وبيعاند الجماهير فقط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش بيعاند الشعب المصري ولو شايف الناس ماشية يمين بيروح هو شمال، ودايما بيتعامل مع الجماهير كدا دايما".

وزاد "هل من المعقول أن مفيش حد في مصر بيفهم وكيروش بس هو اللي فينا، والمدرب ده عامل زي النجار المسلح اللي بيرقع في البيت، وكيروش هيفضل يعاند شعب مصر دايما ومفيش فايدة".

وتابع "معقول مصر مفيش فيها غير صانع العاب واحد بس وهو عبد الله السعيد، المدرب دا مش عارف بيعمل أي ولازم يتحاسب".

واختتم "كيروش قرر عدم وجود أفشة في المنتخب علشان الجماهير بتحب اللاعب ودايما بيعمل عكس الجماهير".

كارلوس كيروش: لا داعي للقلق.. سوف نتأهل للدور القادم في كأس أمم أفريقيا

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن أداء اللاعبين في الشوط الأول كان غير جيداً عكس ما حدث في عمر الشوط الثاني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي إن سبورتس" "لم نقدم الأداء الجيد في الشوط الأول وعاد لنا الأداء مع مرور الوقت، وسنحاول تحسين الأوضاع في الفترة المقبلة".

وزاد "سوف نتأهل للدور القادم ولا يوجد أي قلق في ذلك ومباراة اليوم للنسيان، ومازال لدينا مبارتي السودان وغينيا بيساو".

واختتم "القادم سيكون افضل لمنتخب مصر في الأدوار القادمة ولدينا المزيد لنقدمة في الفترة المقبلة".

كأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر يسقط أمام نيجيريا بهدف «فيديو»

انتهت مباراة منتخب أمام أمام نيجريا بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

محمد صلاح

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات الشوط، ولم يؤدي اللاعبين المكستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

كارلوس كيروش

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.