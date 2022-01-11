/671849/متابعة-المعديات-والمراكب-النيلية-ومراجعة-الترخيص-الصادر-لها-بالبحيرة
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة حملة لمتابعة أعمال المعديات والمراسي بنطاق المركز.
وأسفر الحملة المرور على عدد ١٢ معدية نقل ركاب وسيارات بنطاق الوحدات القروية البريجات - كوم شريك - النجيلة عن الآتي: وجود عدد ٢ معدية لا تعمل وقت المرور، وجود معديات بها ملاحظات مابين طفايات الحريق منتهية - مواتير شفط المياة لا تعمل - حمولة زائدة - عدم تواجد بعض مشرفين.
متابعة المعديات والمراكب النيلية ومراجعة الترخيص الصادر لها بالبحيرة
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .
ضبط ٥ مخابز بلدية تصرفوا فى ٧٤٧ شيكارة دقيق بلدي مدعم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمراكز كفر الدوار - بدر - كوم حمادة- الرحمانية
أسفرت عن ضبط ٥ مخابز بلدية تصرفا فى ٧٤٧ شيكارة دقيق بلدي مدعم لتحقيق ربح غير مشروع، وضبط ٦ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وضبط ١٧ مخبز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن، وضبط ٤ طن ملح طعام مجهول المصدر في أحد مصانع انتاج المواد الغذائية
بالإضافة إلى ضبط كميه من عبوات زيت الزيتون مجهول المصدر في أحد محلات العطاره، ومخبزين قاموا بتجميع عدد ١٣٤ بطاقه زكيه
كما تم تحرير محضرين توقف عن إنتاج الخبز، وتحرير ٣ محاضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وتحرير ٣ محاضر عدم إعطاء بون صرف الخبز المدعم للمواطنين، وتحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي في أحد المحلات التجارية، وتحرير ٨ محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .
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