سكرتير محافظة شمال سيناء: برنامج مشروعك يساهم فى توفير فرص عمل للشباب

وقال "الغندور"، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان، اليوم الثلاثاء، بحضور نوال سالم مقرر فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة، وأحمد شفيق مدير المتابعة بفرع المجلس القومى للسكان، وأعضاء اللجنة، إن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى فى شتى القطاعات على أرض المحافظة ويجب القضاء على الظواهر السلبية من خلال تكاتف جميع الجهات المعنية، وقيام كل جهة بالدور المنوط بها، خاصة الأزهر الشريف والأوقاف.
ووجه "الغندور"، بتوفير الأطباء المدربين على تنظيم الأسرة للعمل فى الوحدات الصحية، والتوسع فى فروع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إلى جانب التوسع فى عيادات تنظيم الأسرة وفتح عيادات تنظيم الأسرة فى المستشفيات الخاصة والتوسع فى إنشاء فصول محو الأمية، وشدد على أهمية التصدى لظاهرتى التسرب من التعليم خاصة الفتيات، والزواج المبكر للفتيات، علاوة على التوسع فى برامج التدريب التحويلية.
من جانبها، أكدت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة أن هناك 22 جهة تعمل فى مجال العمل السكانى على مستوى المحافظة.
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