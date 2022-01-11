التعليم: إتاحة محتوى نهضة مصر من خلال بنك المعرفة للطلاب

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة محتوى نهضة مصر من خلال بنك المعرفة المصرى برعاية الوزارة فى مواد الدراسات، الرياضات، العلوم، الـMath والـ Science لجميع الطلاب فى الصفوف من الرابع إلى السادس الإبتدائى.





وذكرت الوزارة - فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء - أن المحتوى يتوافر فى شكل صورة أسئلة وأجوبة تفاعلية تمكن الطالب من التحصيل العلمى بشكل أفضل. وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن التعرف على المحتوى الأن من خلال بنك المعرفة المصرى على الروابط التالية: الصف الرابع:

‏https://lms.ekb.eg/repository/discovery?sort=recommended&catalogs=eeb22eec-f6fd-4fec-b85a-488da02fa1d2&categories=322f24ef-e633-43a9-8ff4-de17493391e6&strict=0 الصف الخامس:

‏https://lms.ekb.eg/repository/discovery?sort=recommended&catalogs=eeb22eec-f6fd-4fec-b85a-488da02fa1d2&categories=ae306b94-99ea-4a06-97a2-3c7656116556&strict=0 الصف السادس:

‏https://lms.ekb.eg/repository/discovery?sort=recommended&catalogs=eeb22eec-f6fd-4fec-b85a-488da02fa1d2&categories=dfae9c5a-b188-4321-887d-d3057cd4fba4&strict=0

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