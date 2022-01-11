أول تعليق من الصحة على سبب وفاة الإعلامى وائل الإبراشى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الإعلامى وائل الإبراشى كانت بدأت حالته تتحسن ومرحلة العلاج والتأهيل الطبيعى ولكن حدث له مؤخرًا ارتشاح حول الرئة وربنا استرد أمانته وهذه ساعته ونسأل الله له بالرحمة ونطلب أنه محدش يحاسب الأهل على لحظة الوفاة.





وقال حسنى فى تصريحات ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم، "الله يرحمه لما جه المستشفى كانت حالته متدهورة ولا يمكن الجزم بوجود خطأ طبى. وتابع :"أن الطبيب الذى باشر علاجه فى البداية لم يكن متخصصًا وهذا ما حدث مع حالات كثيرة منذ بداية إصابة عدد من الشخصيات بالفيروس فى بداية وجوده فى مصر". وتوفى الإعلامى وائل الإبراشى بعد صراع طويل مع مرض تليف الرئة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا. وأعلن ذلك نجل شقيقه حسن الإبراشى عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى. وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله .. عمى الإعلامى وائل الإبراشى فى ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

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