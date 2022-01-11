إزالة أعمال تحويل جراجات لمحلات بحدائق الأهرام.. فيديو وصور

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات رصد المخالفات ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وتحقيق الانضباط إلى جانب مواجهة مخالفات التعدى على الجراجات وتحويلها إلى الغرض التجارى.





وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم برئاسة تيسير عبد الفتاح وقطاع هضبة الأهرام بإيقاف وإزالة لأعمال بناء مخالف شملت تحويل جراج بالعقار رقم 50ح إلى تقسيم محلات وغرف وقد تم إزالة المخالفة حتى سطح الأرض مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعة من توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.

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